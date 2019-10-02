На КПВВ Донетчины пограничники провели анкетирование граждан (Фото)

На контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой области пограничники провели анонимное анкетирование граждан. Об этом сегодня, 2 октября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

«С целью взаимодействия с гражданским населением и определения проблемных вопросов пограничники Донецкого пограничного отряда из состава Объединенных сил провели анонимное анкетирование граждан в контрольных пунктах», – говорится в сообщении.

Так, всем желающим предлагалось ответить на вопрос о качестве контрольно-проверочных процедур, уровня доверия к пограничникам из состава Объединенных сил и борьбы с коррупционными проявлениями. «Кроме опроса акцентировалось внимание на том, что пересечение линии разграничения и прохождение контроля является бесплатным. Стоит добавить, что разъяснительная работа проводится пограничниками не только среди гражданского населения, но и среди личного состава, несущего службу непосредственно в пределах гуманитарных дорожных коридоров», – отмечается в сообщении.

Кроме того, в пресс-центре сообщили, что в целом, каждый проблемный вопрос, озвученный гражданами или с помощью звонков, поступающих на «горячую линию» Госпогранслужбы, «тщательно анализируется, а затем принимаются решения о мерах дальнейшего реагирования с целью предотвращения повторения подобных озвученных ситуаций».

Напомним, с 29 октября 2019 года согласно постановлению Кабмина №815 изменятся правила пересечения линии разграничения для детей до 16 лет на Донбассе.

Как сообщалось ранее, Кабмин принял новый в новый Порядок пересечения линии разграничения, который начнет действовать с 29 октября 2019 года. В него включена норма, которая предусматривает определение перечня только запрещенных или ограниченных для перемещения товаров (ранее был перечень только разрешенных товаров, который был не полным).

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