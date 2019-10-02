Выборы на деоккупированном Донбассе: Генсек ОБСЕ назвал главное условие проведения

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер приветствовал согласование «формулы Штайнмайера» в Минске и считает, что это поможет в урегулировании конфликта на Донбассе. Но выборы провести можно будет только при условии установления безопасности на ныне неподконтрольных украинской власти территориях. Об этом он рассказал в комментарии «Сегодня.ua».

По его мнению, соглашение, которое было достигнуто Трехсторонней контактной группой (ТКГ) в Минске, – это важный шаг навстречу полной имплементации Минских соглашений. Однако теперь важнейшая задача – обеспечить безопасность для проведения выборов. «Я настаиваю – это лишь шаг, а никакой не результат решения всех болезненных вопросов. Это один из ключевых последовательных этапов урегулирования конфликта, но он не был оговорен правильно. Нам нужно было прийти к согласию в вопросе, каким образом вступит в силу закон об особом статусе и уладить проблему местных выборов. Теперь понятна, наконец, последовательность, по которой это будет происходить. Позвольте прояснить: я твердо убежден, что мы сейчас на правильном пути. И я счастлив, что движемся в направлении конструктива – это большое достижение Трехсторонней контактной группы. Но теперь нужно создать безопасную среду – только это сделает возможным проведение выборов. Поэтому должны сейчас продолжать взаимодействие уже в этом направлении. Должны двигаться дальше и прогрессировать. Должны достичь согласия относительно устойчивого режима прекращения огня. А также обеспечить там свободу во всем: свободу высказываний, передвижения, собраний, и только тогда наша миссия сможет следить за выборами, которые должны пройти в соответствии с международными стандартами и украинского законодательства. Подытоживая сказанное, отмечу: огромный шаг навстречу прогрессу в решении конфликта, но вызовов все еще много, и должны принимать политические решения. Включаться должны лидеры и государственные деятели в работу, чтобы всем вместе двигаться навстречу результатам в решении конфликта на Донбассе», – сказал Гремингер.

Генсек ОБСЕ отметил, что мониторинговая миссия возьмется за работу в том случае, если будут созданы безопасные условия. «Только в таком случае выборы удастся организовать, только в безопасной среде за процессом волеизъявления сможем наблюдать. Мы на правильном пути, но нам еще предстоит немало потрудиться, чтобы создать те условия, которые необходимы для реализации задуманного. Но опять же: позвольте мне выразить свое удовлетворение от шага навстречу реализации Минским соглашениям и достигнутого компромисса (согласование "формулы Штайнмайера")», – подытожил он.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма.

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