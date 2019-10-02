СБУ разоблачила попытку вербовки иностранца представителями «МГБ ДНР»

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачила попытку вербовки иностранца представителями «спецслужб ДНР». Об этом сегодня, 2 октября, сообщает пресс-центр СБУ.

«Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили факт вербовки гражданина одной из стран Восточной Азии представителями так называемого "министерства государственной безопасности ДНР", которые действуют под контролем спецслужб Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Следователи спецслужбы установили, что выпускник донецкого вуза регулярно посещал по личным вопросам неподконтрольную украинским властям территорию Донбасса. Во время одного из визитов на него «вышел» сотрудник «МГБ ДНР», в прошлом офицер украинских правоохранительных органов.

В ходе «беседы» работник псевдоспецслужбы под давлением заставил иностранца подписать документ об оказании содействия «МГБ». Мужчина, в частности, был вынужден пообещать собирать конфиденциальную информацию о других иностранцах, посещающих неподконтрольный Украине Донбасс.

После приезда на подконтрольную украинской власти территорию иностранец обратился к следователям СБУ и рассказал о всех обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачах.

«Учитывая наличие в действиях представителя псевдоспецслужбы признаков государственной измены, следственными органами СБУ начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины», – сказано в сообщении.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

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