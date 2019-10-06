Люди рассказали, как часто пересекают линию разграничения на Донбассе (Инфографика)

Большинство людей пересекает линию разграничения на Донбассе через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) раз в два месяца. Больше всего это касается пенсионеров. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете «Мониторинг контрольных пунктов въезда-выезда на востоке Украины (январь-июнь 2019 года)»* Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»), опубликованном на сайте организации.

Так, большинство (68%) респондентов составляли женщины. 68% от всех респондентов были старше 60 лет. Женщины старше 60 лет составляли более половины от всех респондентов (6,227 человек, 48%). 6% всех респондентов путешествовали с детьми. «В целом, низкое количество респондентов младшего возраста свидетельствует о том, что у них меньше причин путешествовать через линию соприкосновения», – говорится в отчете.

Общая доля респондентов, по данным правозащитников, которые путешествовали в обоих направлениях, была примерно одинаковой: 54% опросов были проведены с людьми, которые направлялись на неподконтрольную правительству Украины территорию (НКТ), 46% респондентов ехали на подконтрольную территорию (КТ).

Большинство респондентов (95%) проживали на НКТ на момент опроса. «Большинство жителей НКТ утверждали, что проживают на расстоянии более 20 км от линии соприкосновения. Стоит отметить, что нет значительной разницы в причинах пересечения линии соприкосновения в зависимости от того, как далеко от нее проживает респондент», – уточняется в отчете.

Правозащитники отмечают, что жители КТ имеют меньше причин путешествовать на НКТ, тогда как лица, проживающие на НКТ часто нуждаются в услугах, которые недоступны или ограниченны на НКТ. «Подавляющее большинство респондентов (72%) пересекает линию соприкосновения раз в два месяца. Больше всего это касается пенсионеров (92% пожилых людей путешествуют раз в 2 месяца), поскольку они преимущественно путешествуют, чтобы соблюдать разрешенный срок отсутствия на КТ (60 суток). У младших респондентов нет необходимости соблюдать такие требования, поэтому они планируют путешествия по собственным расписаниям, не привязанные ни к одной конкретной частоте», – сообщается в отчете.

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Также отмечается, что частота пересечения различается в зависимости от КПВВ. Доля респондентов, которые пересекают линию разграничения ежемесячно, была выше на КПВВ «Станица Луганская» (33%, в то время на других КПВВ – 9% в среднем). Наиболее распространенными причинами пересечения среди таких респондентов были: посещение родственников (51%), решение проблем с документами (29%) и проблем, связанных с социальными и пенсионными выплатами (24%).

* В основу отчета положены данные, собранные в течение января-июня на каждом из 5 КПВВ, расположенных в Донецкой («Майорское», «Марьинка», «Гнутово» и «Новотроицкое») и Луганской («Станица Луганская») областях. Были опрошены 12 911 человек. Отчет содержит информацию, собранную БФ «Право на защиту» в рамках опроса, который регулярно проводится с июня 2017 года. Опрос является частью мониторинга нарушения прав населения, пострадавшего от конфликта. Методология сбора данных была одинаковой на всех КПВВ. Мониторы опрашивали гражданских лиц в пешеходных очередях на КПВВ до или с подконтрольной территории. Опрос проводился анонимно и на добровольных началах в форме личных интервью с людьми, старше 18 лет. Мониторы подходили к каждому четвертому человеку в очереди. Если человек отказывалась участвовать в опросе, мониторы подходили к следующему четвертому лицу в очереди. Мониторы работали только на подконтрольной украинской власти территории.

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