За полгода 34 человека скончались на КПВВ, – правозащитники

На Донбассе за период январь-июнь этого года при пересечении линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) скончались 34 человека. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете «Мониторинг контрольных пунктов въезда-выезда на востоке Украины (январь-июнь 2019 года)»* Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»), опубликованном сегодня, 2 октября, на сайте организации.
«34 человека скончались на КПВВ в первой половине 2019 года, включая 12 лиц, которые скончались на временно неподконтрольных украинской власти территории (по данным из социальных сетей и отчетов ОБСЕ), информация о которых не может быть подтверждена», – говорится в отчете.
По информации правозащитников, предварительная причина смерти в большинстве случаев, произошедших на подконтрольной украинской власти территории, была связана с сердечными заболеваниями.
Также в отчете отмечается, что примерно 20 человек в день теряли сознание на КПВВ «Станица Луганская» из-за жары в июне.
* В основу отчета положены данные, собранные в течение января-июня на каждом из 5 КПВВ, расположенных в Донецкой («Майорское», «Марьинка», «Гнутово» и «Новотроицкое») и Луганской («Станица Луганская») областях. Были опрошены 12 911 человек. Отчет содержит информацию, собранную БФ «Право на защиту» в рамках опроса, который регулярно проводится с июня 2017 года. Опрос является частью мониторинга нарушения прав населения, пострадавшего от конфликта. Методология сбора данных была одинаковой на всех КПВВ. Мониторы опрашивали гражданских лиц в пешеходных очередях на КПВВ до или с подконтрольной территории. Опрос проводился анонимно и на добровольных началах в форме личных интервью с людьми, старше 18 лет. Мониторы подходили к каждому четвертому человеку в очереди. Если человек отказывалась участвовать в опросе, мониторы подходили к следующему четвертому лицу в очереди. Мониторы работали только на подконтрольной украинской власти территории.
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