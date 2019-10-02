Напали на подругу: Двум 15-летним жительницам Славянска грозит до 7 лет тюрьмы

Двум 15-летним жительницам Славянска (Донецкая обл.) грозит до 7 лет тюрьмы за разбойное нападение на подругу. Об этом сегодня, 2 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, в ходе досудебного расследования установлено, что в ночь на 11 августа девушки проводили досуг вместе с 13-летней знакомой в районе железнодорожного вокзала, употребляя при этом алкогольные напитки.

Младшая девочка неоднократно просила отпустить ее домой. Подруги отказывались это делать, поскольку использовали принадлежащий ей планшет. В половине пятого утра девочка попыталась уйти от подруг. Тогда они повалили ее на землю и несколько раз ударили ногами в область головы и туловища и даже пытались душить капюшоном ее собственного свитера.

«В дальнейшем, воспользовавшись тем, что жертва не может сопротивляться, дерзкие нападающие схватили ее рюкзак, в котором находился планшет, и с места преступления скрылись, причинив потерпевшей материальный ущерб почти на 1 400 грн», – говорится в сообщении.

В отношении двух несовершеннолетних местных жительниц, одна из которых уже успела получить судимость за кражу, Славянской местной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт по ч. 2 ст. 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. «В случае признания судом вины несовершеннолетних в инкриминируемом преступлении, им грозит вполне взрослое наказание – до семи лет за решеткой», – подытожили в прокуратуре.

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