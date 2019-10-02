Опрос: Большинство украинцев считают Россию страной – агрессором

Почти две трети украинцев считают Россию страной-агрессором в отношении Украины. Таковы результаты опроса*, проведенного социологической группой «Рейтинг», который был опубликован сегодня, 2 октября.

«68% опрошенных считают Россию страной-агрессором в отношении Украины. 23% – противоположного мнения, 10% – не определились», – говорится в исследовании общественного мнения.

Также уточняется, что отношение к этому вопросу имеет региональные и электоральные различия: если на западе и в центре Украины не менее 70% считают Россию агрессором, то на юге таких – половина, на востоке 40% (здесь 47% – противоположного мнения).

* Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 21-25 сентября 2019



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