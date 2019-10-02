Нам впаривают капитуляцию, – Ляшко о планах власти

Согласование «формулы Штайнмайера» и начало подготовке к продаже земель сельскохозяйственного назначения лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко считает «продажей и предательством» страны. Об этом он сегодня, 2 октября, заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook.

«Два месяца после выборов я фактически был в политическом отпуске. Правда, кто-то считает, что "на политическом кладбище" – но не дождутся», – начал Ляшко.

Он отметил, что за это время «страну продают и предают». «То одни "формулы" подписывают, то другие, то третьи. И впаривают нам капитуляцию под предлогом разговора о мире», – заявил политик.

«Поэтому я говорю Зеленскому, действующей власти, и всем украинцам: я возвращаюсь из политического отпуска, чтобы не дать вам продать Украину и не позволить вам капитулировать. Чтобы объединить нацию для защиты своего будущего», – предупредил Ляшко.

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