Снижение price caps приведет к коллапсу энергорынка, – эксперт

Если снизить ценовые ограничения на рынке электроэнергии (price caps), производство электроэнергии из угля станет нерентабельным и ТЭС могут уйти из внутреннесуточного рынка, что спровоцирует дефицит в энергосистеме. Об этом заявил экономический эксперт Борис Кушнирук, передает «Главком».

Эксперт напомнил, что в Украине на сегодня существует проблема с углем. Собственного угля не хватает, четверть необходимого объема страна импортирует из США, Колумбии, ЮАР. И цена импорта оказывается дороже, чем по формуле «Роттердам+».

«Если у теплоэлектростанций будут снижены нынешние ограничения по цене, то они начнут действовать или в убыток, или могут сказать: сорри, мы уходим с рынка. То есть, мы готовы продавать электроэнергию на сутки вперед или по прямым контрактам, но мы просто уйдем с рынка внутреннесуточного, потому что вы установили нам ограничения, которые делают невыгодным производство этой электроэнергии», – пояснил Кушнирук.

Он считает, что такая ситуация может спровоцировать серьезные проблемы на энергорынке и вызвать дефицит электроэнергии и дестабилизации энергосистемы Украины. «Это может просто привести к уже существенных проблем для самого энергорынка, так как могут возникать существенные дисбалансы, которые могут приводить к дестабилизации рынка, когда будут просто отпираться цели территории», – сказал Кушнирук.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) не поддержала снижение лимитов максимальных цен на рынке электроэнергии «на сутки вперед» и внутреннесуточном рынке (price caps).

Член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук ранее заявил, что намерения снизить предельные цены (price caps) на рынке электроэнергии существенно усложнят возможность закупки угля и могут спровоцировать кризис в энергетике.

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