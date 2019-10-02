Луганщина в лидерах по росту доли украинского языка в эфире региональных и местных телеканалов

Луганская область в лидерах среди регионов Украины, где зафиксирована наибольшая динамика роста доли украинского языка в эфире региональных и местных телеканалов. Об этом сегодня, 2 октября, сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский на своей странице в Facebook.
По его словам, за год средняя доля украинского языка на общенациональных телеканалах выросла на +9 процентных пунктов – до 92% (в соответствии с требованиями закона о квотах).
Так, наибольшая динамика роста доли украинского языка в эфире региональных и местных телеканалов зафиксирована в следующих областях:
- 1. Луганская +5 процентных пунктов.
- 2. Хмельницкая +4 п.п.
- 3. Одесская +3 п.п.
Костинский отметил, что в среднем доля новостей на украинском языке в эфире общенациональных и нишевых спутниковых телеканалов составляет 100%, в эфире региональных и местных вещателей – 99%. «Телеканалы на всех уровнях более дисциплинированно, чем радиовещатели, придерживаются языковых квот. Так, за все время действия квот Национальный совет применила штрафные санкции только к 8 телеканалам – на общую сумму 118,4 тыс. грн», – добавил член Нацсовета.
В дальнейшем постепенное увеличение реальной доли украинского языка в эфире телеканалов будет коррелировать с вступлением в силу всех статей закона о функционировании украинского в качестве государственного языка.
Как сообщалось ранее, в Украине в эфире региональных и местных FM-радиостанций каждая вторая песня звучит на украинском языке. В Луганской области средний показатель объема украиноязычных песен составляет 46% (в I полугодии 2018 года – 41%).
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