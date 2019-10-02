Невоенное решение конфликта на Донбассе: Более 50% украинцев поддерживают

Более половины украинцев поддерживают невоенные меры по урегулированию вопроса неподконтрольного украинской власти Донбасса. Таковы результаты опроса*, проведенного социологической группой «Рейтинг», который был опубликован сегодня, 2 октября.

При этом «34% выступают за прекращение военных действий и признание этих территорий временно оккупированными, замораживание конфликта, 23% – за предоставление этим территориям статуса автономии в составе Украины. Зато 23% выступают за продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на всем Донбассе и только 6% – за отделение этих территорий от Украины», – говорится в исследовании общественного мнения.

Военный путь решения вопроса имеет наибольшую поддержку среди жителей запада страны, предоставление автономии неподконтрольным территориям – на юге и востоке страны.

* Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 21-25 сентября 2019 года.

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