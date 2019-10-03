Несмотря на трудности: На Донетчине учитель продолжил вести занятия в школе после ранения

Житель села Степное (Донецкая обл.) Сергей Буков, получивший ранение 4 года назад, несмотря на все трудности продолжал свою работу. Об этом рассказали в пресс-службе представительства Международного комитета Красного Креста (МККК).

Так, Сергей Буков учитель биологии. Он подорвался на растяжке в марте 2015 года. Из-за сложности полученных травм ему пришлось проходить длительное лечение и реабилитацию. «Рамку Илизарова на раненой ноге Сергей Анатольевич носил в течение трех лет после несчастного случая, последствия которого ощущаются до сих пор. Несмотря на трудности, он продолжал проводить занятия в школе, ведь любимая работа и общение с детьми дают ему вдохновение, уверенность и надежду на лучшее», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба представительства МККК в Украине

Как сообщалось ранее, по данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ), за период вооруженного конфликта на Донбассе от мин и взрывоопасных остатков войны (ВОВ) погибли по меньшей мере 977 гражданских лиц и 1 528 – получили ранения.

Напомним, Министерство обороны Украины разработало интерактивную карту территорий, загрязненных минами и взрывоопасными предметами. Сейчас она работает в тестовом режиме.

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