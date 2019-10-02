Переселенки поспособствовали: В Киеве установили мировой рекорд по массажу (Фото)

Сегодня, 2 октября, в Киеве был установлен мировой рекорд «Наибольшее количество массажистов, одновременно выполняющих массаж». В Международном выставочном центре присутствовали специалисты из различных городов Украины, в том числе несколько человек специально приехали из Крыма. Как передает корреспондент «Донецких новостей», к участию допускались как профессионалы, так и любители, работающие в различных техниках. Массаж делали на специальных столах, карематах и стульях.

«Предыдущий рекорд был установлен в 2012 году в Тайланде. Тогда одновременно делали массаж 641 человек. Нам удалось побить новый рекорд – 752 участника!», – сообщил эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин.

Среди тех, кто «приложил свои руки» к мировому рекорду, были 3 переселенки из Донецкой области – горловчанки Ольга Русанова и Юлия Герасимова, а также дончанка Татьяна Мартыновская.

Юлия Герасимова профессионально занялась массажем относительно недавно. В довоенной Горловке женщина была региональным директором сети супермаркетов «Амстор», а массаж был всего лишь хобби. «У меня три образования – педагогическое, потом была учеба в медицинском колледже и еще экономическое», – перечислила она «Донецким новостям».

С началом войны Юлия с семьей переехала в Запорожье. Здесь она решила применить на практике медицинские знания. В 2017 году Герасимова стала победительницей конкурса массажистов Профессиональной академии массажистов Украины. «4 года прожили в Запорожье, но мужа по работе перевели в Винницу. Уже год мы живем в этом прекрасном и комфортном городе. Специализируюсь на лечебном и спортивном видах массажа, ну и, конечно же, нравится делать массаж лица», – сказала Герасимова.

Юлия Герасимова

А вот Ольга Русанова работает в бьюти-индустрии уже 15 лет. Она специализируется на безинъекционных методиках омоложения, работает и с лицом, и с телом. «За рубежом в косметологии одним из самых быстроразвивающихся и многообещающих направлений считается методика тейпирования. Тейпы – ленты из натурального хлопка на гипоаллергенной клеящей основе. При температуре тела клей активируется, и пластырь надежно приклеивается к коже. По некоторым своим характеристикам тейп очень похож на человеческую кожу, поэтому при наложении он стимулирует обменные и восстановительные процессы. Суть метода состоит в том, что кожа по направлению массажных линий обклеивается тейпами различной ширины, силы и давления. В результате, безоперационным путем достигается эффект подтяжки лица», – Русанова рассказал о бьюти-тейпинге, добавив, что до недавнего времени эта методика применялась исключительно в спортивной медицине.

Ольга Русанова

Дончанка Ольга Мартыновская, как и ее коллеги, уехала из родного города в 2014 году. До войны женщина работала коммерческим директором предприятия, которое занималось оптовой торговлей топлива. В столице Ольга решила начать новую жизнь с чистого листа и стала изучать массажные практики.

«В первую очередь я консультант по биологическому омоложению, куда входит диетология и массажи. Все знания уже получила в Киеве, и сейчас продолжаю учиться и самообразовываться. Многие спрашивают, почему я стала этим заниматься? Знаете, война и переезд отразились на моем здоровье. У меня были постоянные кровотечения. Традиционная медицина в полной мере не могла мне помочь. Стала искать другие пути и вот так познакомились с аюрведой (система индийской народной медицины, – ред.). Сначала исключительно для себя. А когда вылечилась и стабилизировала свое здоровье, поняла, что хочу заниматься этим на более профессиональном уровне», – сказала Мартыновская.

Ольга Мартыновская

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