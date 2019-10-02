Зеленский заявил о переходном правосудии для Донбасса

Для преодоления последствий вооруженного конфликта на Донбассе и достижения мира нужно разработать концепцию переходного правосудия. Об этом сегодня, 2 октября, заявил президент Украины Владимир Зеленский, открывая заседание комиссии по вопросам правовой реформы, сообщает пресс-служба ОПУ.

В качестве одного из приоритетом работы комиссии президент назвал правовые вопросы реинтеграции временно неподконтрольных территорий. «Она должна включать меры по возмещению ущерба жертвам войны, привлечения к ответственности виновных в совершении тяжких преступлений, реализацию права на получение правды о ходе событий конфликта», – отметил Владимир Зеленский.

Глава государства также заявил о необходимости стратегии деоккупации временно оккупированных территорий Крыма и востока страны, возвращения их под контроль Украины и реинтеграции населения. «Это ответы на сложные вопросы: какой будет жизнь человека после восстановления контроля над Крымом и оккупированными частями востока страны, принципы и формы ответственности, – а в некоторых случаях и освобождение от нее, – за сотрудничество с оккупационными властями», – отметил президент.

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