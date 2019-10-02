Перейти от Министерства льгот: Названы основные цели Минсоцполитики Украины

В Украине новая социальная политика будет помогать гражданам выходить из сложных жизненных ситуаций и предупреждать попадание в них. Это новая философия, которая закладывается в работу Министерства социальной политики Украины. Об этом заявила министр соцполитики Юлия Соколовская, сегодня, 2 октября, передает пресс-служба ведомства.

«Мы переходим от Министерства льгот, которым ведомство было много лет, – до Министерства действенной социальной политики. Ключ к решению многих социальных проблем – находить и убирать причины, а не бороться только с последствиями. Мы должны поддерживать людей, которые реально в этом нуждаются – эффективно и прозрачно», – сказала она.

В пресс-службе уточнили, что на этой неделе Кабинет министров Украины одобрил и опубликовал Программу действий правительства, которая определяет цели и приоритеты деятельности правительства на следующие 5 лет.

Так, среди основных целей Министерства социальной политики Украины:

Человек с инвалидностью, который может и хочет работать, имеет для этого все возможности, а человек, который не может работать по состоянию здоровья, получает достойный уровень содержания и ухода. Наличие инвалидности не должно быть причиной бедности и изоляции от общества. Для людей пожилого возраста созданы условия для активной жизни, они имеют квалифицированный и современный уход и достойное материальное обеспечение. Созданы условия для безопасного добровольного пенсионного накопления. Семьи, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, в частности из-за низких доходов, получают своевременную и профессиональную помощь, включая финансовую, которая направлена ​​на быстрый выход из кризиса и преодоления сложных жизненных обстоятельств. Каждый ребенок растет и воспитывается в семьях или в условиях, максимально приближенных к семейным, в благополучной, доброжелательной и безопасной среде, где заботятся о потребностях и интересах детей.

Как сообщалось ранее, Украина станет первой страной среди 47-ми государств-членов Совета Европы, где начнется отдельный проект, который касается социальных прав.

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