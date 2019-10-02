ПФУ задолжал более 6,4 миллиона переселенцам в Житомирской области

Главное управление Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Житомирской области задолжало более 6,4 млн грн по выплате пенсий переселенцам. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Так, работники департамента мониторинга равных прав и свобод секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека осуществили мониторинг состояния соблюдения прав внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на социальную защиту и создание условий для интеграции по новому месту жительства местными органами власти в Житомирской области.

По информации пресс-службы, во время мониторингового визита в органы социальной защиты населения и ГУ ПФУ в Житомирской области, среди прочего, внимание было уделено практическому применению норм постановления Кабинета министров Украины от 05.11.2014 № 637 «Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам» с учетом изменений, внесенных 21.08.2019. «Несмотря на некоторую стабилизацию ситуации относительно пенсионного обеспечения ВПЛ, мониторами установлены системные нарушения права ВПЛ на получение пенсионных выплат за прошлый период и невыполнение территориальным Пенсионным фондом решений судов, принятых в пользу ВПЛ по пенсионным выплатам. Так, в ГУ ПФУ в Житомирской области на учете состоит 2824 ВПЛ, из них 525 лицам есть задолженность по выплате пенсии на сумму более 6412317,71 грн», – говорится в сообщении.

Также во время визита выяснилось, что численность ВПЛ в Коростенском районе области за последний годы остается неизмененной, что «указывает на определенную интеграцию этих лиц в принимающие громады».

Кроме того, денежная помощь на проживание и другие виды социальной помощи выплачивается всем ВПЛ, которые обратились за такой помощью, а это составляет 25,78% от общей численности учтенных перемещенных лиц.

Напомним, в Украине 320 тыс. переселенцам не выплачивают пенсию. Возобновить выплаты можно по решению суда, однако сумму, накопившуюся с момента остановки начислений, восстановить нельзя даже по суду, и причин для этого несколько.

Как сообщалось ранее, ПФУ проигнорировал 90% судейских решений, которые обязали ведомство выплатить пенсионную задолженность переселенцам. Всего по состоянию на 1 июня 2019 года общий долг ПФУ составил 600 млн грн. По данным БФ «Право на защиту», по состоянию на сегодня более 40 человек умерли, так и не дождавшись выполнения территориальными органами ПФУ судебных решений в их пользу.

Также сообщалось, что для решения проблем пенсионеров-переселенцев зачастую приходится обращаться в суд. Но зачастую судебные решения Пенсионным фондом не выполняются. Особенно часто переселенцы сталкиваются с этим относительно как выплат пенсий, так и задолженностей по ним. Один из эффективных способов заставить ПФУ выполнить судебное решение – наложение штрафа на начальника конкретного управления ПФУ.

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