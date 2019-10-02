«Формулу Штайнмайера» поддержали 18% украинцев, – опрос

Две трети украинцев не смогли оценить инициативу мирного урегулирования, известную как «Формула Штайнмайера». Таковы результаты опроса*, проведенного социологической группой «Рейтинг», который был опубликован сегодня, 2 октября.

При этом 23% высказались против этой идеи, и только 18% – поддержали ее.

Кроме того, введение миротворцев ООН на неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса, но без российского контингента, поддерживают 55%, против – 26%.

Проведение на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей местных выборов после получения контроля над всей деоккупированной территорией поддерживают 53%, не поддерживают – 19%.

Проведение на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей местных выборов под контролем ОБСЕ поддерживают 43% опрошенных, не поддерживают – 27%.

* Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 21-25 сентября 2019 года.

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