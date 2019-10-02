Вслед за Славянском: Повышать тарифы на воду решили в Краматорске (Видео)

Только увеличился тариф на воду в Славянске, как в Краматорске тоже решили повышать цены на воду. Планируется, что тариф увеличат на 20% и тогда куб воды будет стоить чуть больше 25 грн.

Краматорчанка Валентина Москаленко, как услышала эту новость, расстроилась, потому что пенсии и так едва хватает. «Непосильно. Если 25 гривен за воду отдай за месяц, это за мусор отдай, да за газ отдай, за свет. Не хватит. Две тысячи пенсии получаю. Что ж мне хватит?», – говорит она.

На улице, где живет Анатолий Шабельник, порывы водопровода – привычное явление. Каждую каплю из дырявых труб оплачивают из своих карманов горожане. «Они с нас же и берут же деньги за это. И постоянно. Как вода только бежит, пока приедут. Вот здесь как-то прорвало, забили кол и все. Через месяц опять этот колышек вынули», – сказал мужчина.

А жителя поселка Беленькое Андрея Телиуса не устраивает качество питьевой воды. По его словам, употреблять ее невозможно, потому что грязная. «Качество не соответствует тарифам. И то, что я слышал – качество, подача воды, давление, много факторов, которые, я считаю, мое личное мнение, не соответствуют этому», – поделился он.

Но в водоканале заверили, что качество удовлетворительное. В качестве доказательства директор Краматорского водоканала Валентин Яковенко выпил стакан воды из-под крана.

По его словам, тариф увеличивают, потому что на предприятии не хватает средств. Чинить технику не за что. И повысить зарплаты не могут – водоканал весь в долгах. Потому что покупает воду у компании «Вода Донбасса» дороже, чем продает потребителям. «Выходили бы мы на 100%. То, что мы сэкономили, мы бы направляли первое – на поощрение, премирование, и второе – на развитие. Но у нас, к сожалению, последние 10 лет этого не происходит», – заявил Яковенко.

Коммунальщики берут кредиты, чтобы закупить новую технику. О полной замене коммуникаций и нет речи. Поэтому чиновники решили поднять тариф. Хотели повысить до 28,5 грн. Однако Национальная комиссия по государственному регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) позволила установить цену за куб воды и стоков в размере 25 гривен 11 копеек. «С одной стороны, мы против, чтобы у нас были большие тарифы. И поэтому НКРЭКУ на стороне потребителя пытается ужать везде, где возможно. С другой стороны, опять же, коммунальное предприятие оно может работать в убыток. А инвестпрограмма, замена труб, должна же быть хоть какая-то прибыль», – сообщил главный специалист отдела контрольных проверок НКРЭКУ в Днепропетровской области Игорь Исанаев.

Новый тариф вступит в силу после окончательного утверждения НКРЭКУ. Пока он коснется только жителей частного сектора. Цена на воду для жителей многоэтажек пересмотрят через три месяца.

Источник: ТК «Донбасс»

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: