Меркель о санкциях для РФ: Прогресс есть, но для снятия санкций этого недостаточно

Согласование формулы Штайнмайера не создает никаких предпосылок для снятия санкций с России. Об этом завила канцлер Германии Ангела Меркель журналистам в Берлине, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы добились прогресса, но нужно много дальнейших шагов. Это не значит, что мы уже можем снять санкции. Но есть предпосылки, и все стороны сегодня это подтвердили, что теперь может состояться встреча (в "Нормандском формате" - прим) на уровне глав государств и правительств», – сказала Меркель.

По словам главы немецкого правительства, подписание всеми сторонами «формулы Штайнмайера» открывает путь для проведения встречи в «Нормандском формате» на уровне глав государств и правительств.

Ранее сообщалось, что Меркель заявила о том, что саммит «Нормандской четверки» пройдет в Париже.

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