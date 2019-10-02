За перемещением пенсионеров-переселенцев будут следить по-новому (Видео)

В Украине за перемещением пенсионеров-переселенцев будут следить через специальную базу. Такие изменения предусмотрены постановлением правительства.

Переселенцу из временно неподконтрольного украинской власти Донецка Степану приостановили выплату пенсии после того, как он поехал на неподконтрольную территорию. Его и жену социальные инспекторы не нашли по адресу фактического проживания. Поэтому пенсионерам пришлось возобновлять выплаты заново. «Год не получали пенсию я и бабушка. Приехали, помучались и восстановили», – сказал он.

Переселенцы жалуются, что такие случаи не единичны. По их словам, чтобы получить заработанную пенсию, люди вынуждены проходить унизительные проверки и доказывать право на законные выплаты. «Человек вышел по возрасту на пенсию. Как же ему не платить? То, что вверху это наделали, куда это годится. Платите, как положено. А положено Украине – платите», – считает переселенец Василий.

Согласно новому постановлению правительства, сейчас инспекторы не будут контролировать место жительства пенсионеров-переселенцев. Информация о них будет поступать соцработникам в специальную базу от пограничников и других госучреждений. «Если только пенсия, то по адресу пребывания проверки не будут осуществляться. Пенсионный фонд сверяет данные, идентифицирует личность. Сверяет данные из единой информационной базы внутренне перемещенных лиц», – сообщила заместитель начальника управления труда и социальной защиты населения Покровского горсовета Валентина Шаповалова.

Однако, деньги не будут выплачивать, если пенсионер не появляется на подконтрольной территории длительное время. Для возобновления выплат следует с документами обратиться в Пенсионный фонд. «Внутренне перемещенным лицам необходимо представить копии следующих документов: паспорта, идентификационного кода и справку ВПЛ и предоставить заявление с Ощадбанка с реквизитами», – объяснила заместитель начальника отдела обслуживания граждан Покровского управления Пенсионного фонда Украины Оксана Васильченко.

Правозащитники отмечают, что о погашении пенсионных долгов в постановлении не говорится. И, в целом, нововведения вряд ли существенно упростят процедуру выплат переселенцам. «Данная процедура не поменяла сути вопроса для переселенцев-пенсионеров. Она добавляет возможность Пенсионному фонду проводить свои идентификации. К чему это приведет пока неизвестно, но функций и полномочий у Пенсионного фонда стало больше», – сказал специалист Покровской коллегии адвокатов Руслан Рамазанов.

Кроме того, отныне, переселенцы, имеющие I группу инвалидности, могут получать пенсию на дому, воспользовавшись услугами почтальонов.

Напомним, правительством Украины усовершенствован порядок назначения, восстановления и проведения пенсионных выплат ВПЛ. Кабинет министров Украины 21 августа 2019 года принял Постановление № 788 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины». По мнению правозащитников, Постановление КМУ № 788 несет новые угрозы переселенцам-пенсионерам.

Источник: ТК «Донбасс»

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