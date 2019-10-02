Стало известно, сколько украинцев поддерживают амнистию членам НВФ «ДНР» и «ЛНР»

Амнистию участников незаконных вооруженных формирований (НВФ), воюющих на стороне «ДНР» и «ЛНР» не поддерживают 48%, поддерживают – 27%. Таковы результаты опроса*, проведенного социологической группой «Рейтинг», который был опубликован сегодня, 2 октября.

Предоставление права местным советам оккупированных территорий создавать отряды народной милиции не поддерживают 43%, поддерживают – 27%.

Введение миротворцев ООН на оккупированные территории Донбасса, включая российский контингент, не поддерживают 61%, поддерживают – только 17%.

Такие инициативы, как проведение выборов на неподконтрольных территориях Донбасса при любых условиях, амнистия участников незаконных вооруженных формирований, предоставление права на создание отрядов народной милиции имеют относительно большую поддержку в восточных регионах страны.

Зато введение миротворцев ООН на оккупированные территории Донбасса, но без российского контингента поддерживаются относительно больше жителями запада и центра.

Введение миротворцев ООН с российским контингентом не имеют подавляющей поддержки ни в одном из макрорегионов Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о том, что для преодоления последствий вооруженного конфликта на Донбассе и достижения мира нужно разработать концепцию переходного правосудия.

* Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2 000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 21-25 сентября 2019 года.

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