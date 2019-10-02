Разведение войск на Донбассе: В Минобороны дали пояснения

Процесс разведения войск на отдельных участках линии боевого соприкосновения имеет целью сохранить жизнь и здоровье военнослужащих Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и предотвратить угрозы для мирного населения, проживающего в прифронтовой зоне. Об этом сегодня, 2 октября, сообщили в Минобороне Украины.

«Прежде всего, это позволит создать участки безопасности для работы международных гуманитарных и организаций по безопасности, а также позволит провести разминирование территорий. Следовательно, условия проживания местных жителей значительно улучшатся», – говорится в сообщении.

В нем также говорится, что упомянутые участки имеют протяженность около 3 км (с 410 км общей линии разграничения). Вооруженные Силы Украины технически готовы к процессу разведения, придерживаясь всех взятых обязательств, и сделают все возможное, чтобы предотвратить потери в рядах украинских военнослужащих и защитить людей.

Почему происходит процесс разведения? На каких условиях?

Процесс разведения войск (сил) реализуется в рамках достигнутых в предыдущие годы договоренностей в Минске: протокола от 5 сентября 2014 года, меморандума от 19 сентября 2014 года и комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года.

В 2016 году было подписано рамочное решение Трехсторонней контактной группы (ТКГ) о разведении сил и средств на трех участках, границы которых закреплены в договоренностях: в Золотом, Петровском и Станице Луганской. Сейчас проходит его реализация.

Разведение происходит на расстояние 1 км от линии разграничения и является зеркальным, то есть таким которая должна осуществляться обеими сторонами. Основное условие начала разведения войск – соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней.

Процесс разведения войск будет происходить последовательно, в два этапа: первый этап – отвод личного состава с обеих сторон, второй – демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий.

Если указанные условия не выполняются, процесс разведения войск прекращается.

На сегодня в Станице Луганской завершился первый шаг разведения, и идет процесс демонтажа инженерных сооружений. Чтобы на этом участке не было перемещения войск, наблюдатели Наблюдательного мониторинговой миссии ОБСЕ осуществляют мониторинговую деятельность, а процесс отвода контролируют представители Общего центра по контролю прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Следующими участками разведения станут Золотое (Луганска обл.) и Петровское (Донецкая обл.).

Что будет с мирным населением?

Вооруженные Силы Украины, для которых обеспечение безопасности и сохранение жизни граждан являются высшей ценностью, будут продолжать оказывать помощь мирному населению. В частности, подразделения гражданско-военного сотрудничества и в дальнейшем сотрудничать с местными властями в рамках реализации текущих гуманитарных проектов, чтобы граждане Украины в районах разведения имели предметы первой необходимости для жизни.

Кроме этого, будут иметь продолжение проекты по восстановлению инфраструктуры.

Если другая сторона вернется на свои позиции

При планировании процесса разведения командованием ВСУ были учтены различные сценарии развития событий. «В частности, в случае, если российско-оккупационные войска игнорировать договоренности и попытаются вернуться на ранее занимаемые позиции, украинские военнослужащие будут действовать адекватно. Вопросы защиты гражданского населения в районах, где ведутся боевые действия и вопросы консолидации усилий по надежной защите жителей, проживающих вплотную к линии соприкосновения есть и будут оставаться приоритетными для украинских воинов. Зная цену и усилия, которые были возложены на удержание каждого метра украинской земли, военнослужащие Вооруженных Сил Украины остаются в полной боевой готовности отстаивать территориальную целостность и суверенитет Украины. Армия продолжит стоять на защите суверенитета, позволяя дипломатическим путем восстановить территориальную целостность Украины. Стоит также подчеркнуть, что предусмотрено законодательством Украины право военнослужащих применять огневые средства в случае угрозы их жизни и здоровью», – говорится в сообщении Минобороны.

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