Денежные махинации и долги: В Мариуполе жильцы дома жалуются на главу ОСМД (Видео)

В Мариуполе (Донецкая обл.) жители дома на бульв. Шевченко обвиняют главу ОСМД в пренебрежении своими обязанностями. Утверждают, что она игнорирует просьбы жителей, разворовывает бюджет и не хочет освобождать должность.

По словам жильцов, они уже устали от обмана. Рассказывают, что 3 года назад создали ОСМД. Замену окон, ремонт кровли, подвала, электросетей – все работы председатель ОСМД контролировала сама. Жители жалуются, что на предложения и советы женщина не реагировала, справки выдавала по несколько месяцев. А позже появились и долги.

«Более 20 тыс грн. Попросили отчитаться, а в чеках обратили внимание, что она рассчитывается банковской карточкой со счетом ОСМД. Зарплата и дворникам и рабочим всем задерживается, люди недовольны, начинают уходить», – рассказала жительница дома Наталья Васенева.

Люди добились отчета. После женщина согласилась уволиться. Жители провели собрание, избрали нового главу и подали ее кандидатуру на регистрацию. Однако, этот запрос аннулировали.

«Позвонила госрегистратору, говорю какой наш дальнейший механизм действий, мы не получили новый вытяг из госреестра. А мне говорят, у вас 26 числа зарегистрировался новый председатель, то есть предыдущий председатель», – пояснила кандидат на главу ОСМД Анна Мартынова.

Жильцы уверяют, что предыдущий глава, Наталья Заворотинская, никакого собрания не проводила. И протокол – подделала.

Наталья Заворотинская же настаивает, что опрос жильцов дома проводила лично. Сама собирала подписи в протокол. 16 – проголосовали против, 95 – за нее. Объясняет и появление долгов.

«Есть планы заменить отопление в отопительный сезон и когда мы собирали сумму на материалы, это сейчас дорого, мы не оплачивали. Сейчас, когда поступают суммы, мы оплачиваем, лифты никому никто не отключал и у нас договор, что мы заменим все отопление и выплатим всю сумму», – говорит глава ОСМД Наталья Заворотинская.

В профильном департаменте уверяют, что проблема решается легко.

«Проведем собрание уже под нашим, не могу сказать руководством, скорее контролем, тоже будем присутствовать. Выдержим все нормы законодательства и после чего жители примут правильное решение и выберут того голову, который их устраивает», – прокомментировал начальник управления по вопросам поддержки и взаимодействия с ОСМД Сергей Марчук.

Источник: ТК «Сигма»

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