Министр финансов рассказала о ситуации с курсом доллара

Существуют долгосрочные положительные воздействия, которые обусловливают укрепление гривны. Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова в эфире «Радио Свобода».

«В этом году мы видим несколько иную динамику. Она связана со многими факторами. Мы как раз обсуждали это на совместном совещании в Национальном банке, на который был и президент присутствовал также. Министерство финансов не занимается курсами, это не наша политика. Однако вчера мы как раз услышали от Национального банка – я думаю, что мы увидим в следующем отчете – о том, что положительные влияния, не краткосрочные, а не спекулятивные, а именно такие долгосрочные влияния положительные, которые мы видим в укреплении национальной валюты», – сказала Маркарова.

Среди этих факторов она назвала увеличение интереса международных покупателей к украинским ценным бумагам. «Они инвестируют не в краткосрочные бумаги, а в долгосрочные. Как вы знаете, Министерство финансов разместило пятилетние бумаги впервые на внутреннем рынке. В наши ценные бумаги зашли так называемые нерезиденты-покупатели на около 1,4 миллиарда эквивалента в долларах», – отметила Маркарова.

Министр заявила, что видит увеличенную инвестиционную активность в реальном секторе экономики. «Мы видим несколько увеличенную производительность в том же сельскохозяйственном секторе. Это не просто какие-то такие временные факторы. Это могут быть положительные тренды», – заявила Маркарова.

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