Определиться с профессией: Известный актер и юморист провел экскурсию для воспитанников Мариупольского интерната (Видео)

Для воспитанников Мариупольского «Центра опеки» известный актер и юморист Андрей Бурым в качестве амбассадора Фонда Рината Ахметова провел экскурсию по козьей ферме в селе Боевое (Никольский р-н). Участники экскурсии не только узнали о секретах производства, но и почувствовали необычный терапевтический эффект.

Так, воспитанница Юля Губаренко учится в выпускном классе. Скоро ей выбирать: на кого учиться и где работать. «Одно дело смотреть на них на картинках, а другое дело вот так вживую всех их трогать. Эта работа одна из самых лучших на планете, потому что много эмоций, очень мило и просто незабываемо», – говорит она.

Сегодня воплотилась ее мечта. Вместе с амбассадором Юля узнала, насколько трогательно работать с животными. «Просто необходимо делать такие экскурсии, потому что это чистое общение с природой», – считает Андрей Бурым.

По словам руководителя козьей фермы Наталья, ухаживать за ними – это довольно ответственное дело. «Доят наших козочек два раза в день – утром в 6 утра и вечером в 6 вечера», – сказала она.

Одна из пород – нубийская – ее легко узнать по обвисшим ушам. Здесь разводят альпийских и зааненских коз, которые дают вкусное и полезное молоко. «Каждый день Мариупольский молокозавод забирает наше молочко в Мариуполь на переработку. С нашего козьего молока делаются йогурты, кефир, сыр козий. Козье молоко, как мы знаем, это заменитель материнского молока. Оно очень полезно для деток. Очень питательное. В нем много витаминов», – говорит руководитель козьей фермы.

Кроме того, общение с животными может быть полезным. Здесь хорошая атмосфера и это один из главных плюсов этой профессии. «Это заменяет час у психолога! Эти ощущения и общение – очень круто. Может я такой сентиментальный, не знаю. Очень классно!», – поделился Андрей Бурым.

Воспитанникам детского дома такие экскурсии помогут определиться с будущей профессией. Воспитанница Елена уже оценила все плюсы и минусы работы на ферме. «Если бы я здесь работала, я бы доила их, ухаживала за ними, кормила», – сказала она.

Экскурсия на ферму – это мотивационный подарок от проекта «Ринат Ахметов – детям. Твоя суперсила», который помогает осуществлять детские мечты. Встречи с воспитанниками интернатов проводят амбассадоры Фонда, телезвезды, известные и успешные люди. В них поучаствовали 800 мальчиков и девочек.

После экскурсии многие из детей задумались о фермерском деле, а некоторые даже выразили желание пройти здесь стажировку.

Источник: ТК «Донбасс»

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