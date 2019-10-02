Автозапчасти, одежда, комплектующие: Через КПВВ Донбасса не пропустили товары на 245 тыс. грн

На контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) Донецкой и Луганской областей за прошедшие сутки, 1 октября, пограничники пресекли 3 попытки незаконной перевозки через линию разграничения товаров на общую сумму почти 245 тыс. грн. Об этом сегодня, 2 октября, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Военнослужащие Донецкого, Краматорского и Лисичанского пограничных отрядов совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы из состава Объединенных сил на КПВВ "Новотроицкое", "Марьинка" и "Станица Луганская" прекратили три попытки перемещения товаров с нарушением установленных правил», – говорится в сообщении.

Так, через линию разграничения пытались провезти автозапчасти, комплектующие к компьютерной технике и одежду на общую сумму почти 245 тыс. грн. Товары были изъяты представителями ГФС для дальнейшего процессуального оформления.

Кроме того, по данным Госпогранслужбы, на КПВВ «Новотроицкое» пограничники зафиксировали случай попытки дачи взятки, когда гражданин Украины пытался «договориться» о беспрепятственном пересечении линии разграничения. «На такое предложение лицо получило от пограничников категорический отказ. Гражданина и сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения переданы представителям Национальной полиции для проведения дальнейших следственных действий», – добавили в Госпогранслужбе.

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