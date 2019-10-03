Назначение пенсии по событию: В ПФУ рассказали о развитии электронных услуг

В Украине растет популярность обращения граждан за назначением пенсии в «одно касание» через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Уже более тысячи человек воспользовалась такой возможностью. Об этом рассказал директор департамента информационных систем и электронных реестров ПФУ Александр Малецкий, передает пресс-служба ведомства.

«Сегодня общество готово к использованию цифровых технологий. Услуга, которую мы ввели с августа, набирает популярность. Уже более тысячи человек воспользовалась этой возможностью», – сказал он.

По словам Малецкого, новый сервис позволяет назначить пенсию за одно посещение сервисного центра, предварительно подав заявление и все необходимые документы через веб-портал электронных услуг ПФУ.

«Цель, которую мы хотим достичь – это, так называемое, назначения пенсии по событию. То есть когда у человека наступил страховой случай, пенсионный возраст, мы делаем автоматическое назначение. Первым шагом к этому действительно есть процедура, которую мы ввели. Следующим шагом станет введение электронной проверки документов, используемых для назначения пенсии. То есть мы не будем требовать соответствующие бумажные документы, а использовать информацию из различных баз данных. И после того, как у нас уже будет эта работа полностью налажена, мы сможем назначать пенсию из тех данных, которые имеются в Пенсионном фонде, а также тех реестров, с которыми он взаимодействует», – рассказал директор департамента информационных систем и электронных реестров ПФУ.

Он отметил, что общая цель ПФУ – предоставлять услугу в удобный для человека способ. «А лучший сервис – это такой, который является для нас незаметным. Мы и дальше будем прикладывать для этого максимум усилий, а от людей ожидать максимальный фидбэк (отзыв, отклик – ред.), чтобы знать их мнение», – подытожил Александр Малецкий.

Напомним, ПФУ с сентября начал внедрять в тестовом формате новый электронный сервис – мобильное приложение «Пенсионный фонд». Теперь граждане имеют возможность доступа к электронным сервисам Фонда в удобном формате с мобильных устройств – смартфонов и планшетов.

Как сообщалось ранее, ПФУ ввел новую модель обращения граждан за назначением пенсии в «одно касание» через веб-портал электронных услуг ПФУ. Внедрение такой системы упрощает взаимодействие граждан с ПФУ, позволяет уменьшить затраты времени лиц, обращающихся за назначением пенсии, обеспечивает максимально комфортные условия для получения услуг, не выходя из дома. Также сообщалось, в Украине минимизирована возможность влияния человеческого фактора на размер пенсии.

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