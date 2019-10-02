«Главы ДНР» и «ЛНР» заявили, что не отдадут контроль над границей с РФ

На неподконтрольной украинской власти территории части Донбасса прокомментировали подписание «формулы Штайнмаейра». Об этом сегодня, 2 октября, пишут местные интернет-ресурсы.

Так «главы ДНР» и «ЛНР» заявили, что не отдадут контроль над границей с Россией, о чем заявлял президент Украины Владимир Зеленский. «Когда он (президент Украины Владимир Зеленский) говорит, что выборы на Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит», – сказано в их совместном заявлении.

Пушилин и Пасечник отметили также высказывания Зеленского о планах принятия нового закона об особом статусе. «Нам многое не нравится в нынешней редакции этого закона, в который (пятый президент Украины Петр) Порошенко навставлял неприемлемых оговорок. И эти оговорки и вставки нужно из закона удалить. Но в нем также содержатся и важнейшие положения, которые менять ни в коем случае нельзя», – говорится в заявлении.

Напомним, что Владимир Зеленский заявил о том, что украинская сторона 1 октября на переговорах Трехсторонней контактной группы согласовала «формулу Штайнмайера». Зеленский добавил, что местные выборы пройдут, когда неподконтрольная территория уже не будет «оккупирована, но если там будут находиться какие-либо войска, выборов не будет». Президент также напомнил, что действие нынешнего закона об «особом статусе» Донбасса закончится 30 декабря 2019 года, и после обсуждения в обществе будет принят новый закон.

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