В Мариуполе нашествие пауков: Жители обеспокоены (Видео)

В Мариуполе (Донецкая обл.) местные жители рассказывают, что все чаще стали встречать во дворах домов и на улице крупных пауков. Видели их и в самом центре города. Люди обеспокоены, не являются ли членистоногие ядовитыми и какую опасность они представляют.

Мариупольцы распространяют в соцсетях фотографии и видео непрошеных гостей. Так, горожанка Анна Жданова обнаружила такого паука во дворе своего дома. «Начала прорывать траву, подняла камень, а там оказался паук большого размера. Обычно я пауков не боюсь, но в этом случае было даже страшно подойти», – рассказывает девушка.

Выяснилось, что к мариупольцам наведываются пауки-волки. Как рассказали в Национальном университете биоресурсов, представители этого семейства действительно могут быть опасны.

«Их действительно стало много, и они могут транспортировать или механически переносить ряд возбудителей болезней людей», – пояснил декан факультета биотехнологий и экологии Национального университета биоресурсов и природопользования Николай Доля.

По словам ученого, среди болезней, которые могут переносить пауки, – дизентерия, реже – энцефалит. Кроме того, укусы паука-волка могут вызвать аллергию. Но сами по себе эти членистоногие не ядовиты.

Пауки-волки едят насекомых и живут повсюду в Украине. Однако жители городов их обычно не видят потому что больше всего этих восьмилапых в лесах и степях.

Но в этом году арахнологи связывают активность пауков с климатическими изменениями – это высокие температуры и засуха. Специалисты уверяют, что с началом холодов пауки-волки впадут в спячку до весны.

Источник: ТК «Сигма»

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