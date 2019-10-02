Нардепы устроили Герусу «порку» за лоббирование энергоинтересов

Члены парламентского Комитета по вопросам энергетики устроили публичную «порку» главе комитета Андрею Герусу, передает телеканал «Украина».

Причина – несогласование одной правки, которую Герус внес в законопроект в день голосования. Именно после этого незаметного изменения в документе одна украинская компания начала закупать российскую электроэнергию. Первая поставка кремлевских киловатт состоялась 1 октября.

Эксперты считают, что для украинской энергонезависимости последствия могут быть фатальными. Ведь Россия непременно воспользуется энергетическими рычагами для политических манипуляций. Поэтому это решение господина Геруса – необходимо срочно пересмотреть.

«Выносится лоббистский вопрос в пользу какого-то олигарха. И когда мы начали отслеживать, кто может быть этим олигархам, выяснилось, что это группа "Приват", которая относится к Игорю Коломойскому. Я сейчас с этим разбираюсь. По ситуации, которая возникла, готовлю депутатский запрос в правоохранительные органы», – прокомментировал ситуацию народный депутат Украины Михаил Бондарь.

Как сообщалось ранее, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку – разрешить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

Но Россия заблокировала поставки энергетического угля из Беларуси в Украину. И 1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. Об этом свидетельствуют данные на сайте НЭК «Укрэнерго». По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи». Ее связывают с Игорем Коломойским.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко предупреждает, что начавшийся импорт электроэнергии из России говорит о доминировании во власти узких коммерческих интересов, которые реализуют лоббисты.

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