Гранаты, детонаторы: В доме жителя Константиновки нашли боеприпасы

В Константиновке (Донецкая обл.) семья обнаружила в гараже только что купленного дома арсенал боеприпасов. Полицейские разыскали бывшего владельца жилья, который прятал боеприпасы 5 лет. Мужчину привлекут к уголовной ответственности. Об этом сегодня, 2 октября, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Так, участковому офицера полиции поступило сообщение от 30-летней женщины о том, что, убирая в гараже недавно приобретенного дома, она обнаружила опасные предметы.

Прибыв на вызов, полиция изъяла мини-арсенал. В гараже были найдены 2 гранаты РГД-5, запал, детонаторы и пневматический пистолет.

Полицейские установили бывшего хозяина. Как оказалось, мужчина еще в 2014 году нашел в поле боеприпасы и забрал их себе. По словам нарушителя, спрятав опасные трофеи в гараже, он через некоторое время «забыл» об их существовании.

Сейчас с изъятыми боеприпасами работают эксперты. Мужчине инкриминируется незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами (ст. 263 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

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