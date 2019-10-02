Путин дал наставления Зеленскому по Донбассу и «тяжелому наследию»

Главе украинского государства Владимиру Зеленскому досталось "тяжелое наследие", ему предстоит решить многие задачи, прежде всего, разобраться с вопросом развития отношений Киева и Донбасса. Об этом сегодня, 2 октября, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе, пишет российское РИА «Новости».

По его мнению, в Украине якобы огромные проблемы в тяжелой промышленности. «Я даже не знаю, что там осталось (в Украине, – ред.). Судостроения нет, авиации нет, ракетостроение практически закончило свое существование... все. Это тяжелое наследие. И, конечно, Зеленскому предстоит многое решить. Но, прежде всего, ему надо решить вопрос, как будут развиваться отношения Украины с Донбассом», – сказал Путин.

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