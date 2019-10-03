Формула «Штайнмайера»: Выход, ловушка или пустышка?

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе на встрече в Минске 1 октября согласовала так называемую «формулу Штайнмайера». Как следствие, представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма подписал письмо в адрес ОБСЕ о том, что Украина «поддерживает формулу и ее выполнение».

«Мы ответили на письмо господина Сайдика (спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ, – ред.), что мы согласовываем текст формулы Штайнмайера», – прокомментировал случившееся президент Украины Владимир Зеленский.

Что это на самом деле означает в понимании Украины, вскоре пояснил глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.

«Нюансы – [1 октября] никто ничего не подписывал. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма письменно сообщил представителю ОБСЕ Сайдику о том, что Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств Нормандского формата в Минске 1 сентября 2019 года. Содержание формулировки неоднократно объяснял министр иностранных дел Украины Пристайко – говорится о порядке применения решений "об особенностях…" до местных выборов в ОРДЛО (отдельных районах Донецкой и Луганской областей, – ред.) на временной основе и на постоянной после. Остальное – предмет для переговоров, результаты которых будут реализованы не изменениями в Конституцию, а законами, принимаемыми Верховной Радой. Это дает обществу возможность контроля за тем, что происходит», – рассказал депутат.

Остальные «нормандцы» довольны

Интересно, что остальные участники «нормандского формата» почти единогласно приветствовали случившееся.

«Я рад, что конструктивная атмосфера в ТКГ в Минске привела к столь ожидаемому прогрессу. Это открывает двери саммиту №4 и другим этапам реализации Минских соглашений», – заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Положительно оцениваем согласование Контактной группой в Минске механизма введения особого статуса Донбасса и разведение сил и средств в Петровском и Золотом. Надеемся, что это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации Минских договоренностей», – сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Летом мы договорились об обмене пленными. Далее мы должны двигаться на базе "формулы Штайнмайера". Речь идет о выполнении Минских договоренностей, о линии разграничения, о Крыме, о Донбассе. В последующие несколько недель будет организован саммит лидеров в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия, – ред.). Эта встреча позволит двигаться дальше относительно договоренностей, которых мы достигли этим летом», – заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на сессии ПАСЕ в Страсбурге.

В Украине все иначе

«Почти». Потому что в Украине событие получило весьма неоднозначную оценку. Так экс-президент, а ныне – глава парламентской фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что «нет никакой "формулы Штайнмайера", а есть "формула Путина", которая кардинально меняет очередность действий» в Минских соглашениях.

«Подписание такой формулы де-факто легитимизирует оккупацию Крыма и референдум на Донбассе в 2014 году. Нельзя, отбросив компонент безопасности, учитывающий вывод оккупационных войск, разоружение НВФ, возвращение перемещенных лиц и обеспечение украинского законодательства», считать выборы на Донбассе легитимными», – резюмировал он.

Лидер другой парламентской фракции – «Батькивщины» – Юлия Тимошенко назвала «формулу Штайнмайера» угрозой национальной безопасности и территориальной целостности Украины.

А глава Национального корпуса Андрей Белецкий был настроен крайне радикально. «Мы будем бороться против этой позорной истории, называемой минские договоренности или план Штайнмайера, пока это не будет уничтожено. Мы должны создать Штаб сопротивления, выработать план и бороться каждый день по всем областям на улицах наших городов и сел. Мы обязательно их сломаем и победим», – заявил он.

Не стал исключением в том ряду и бывший представитель Украины в ТКГ Роман Безсмертный. Он заявил, что «"формула Штайнмайера" была ловушкой», в которую угодили нынешние украинские власти.

«Подпись под этой "формулой" дает возможность давить на Украину по введению в действие закона об особом порядке и о проведении выборов на оккупированных территориях. Лучшее, что может быть на Нормандские саммите, – это если Зеленский ничего не подпишет», – сказал он.

Ранее он опубликовал текст «формулы Штайнмайера».

Формула «Штайнмайера» (подлинник)

«Настоящий закон [об особом статуте Донбасса] вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах. Он будет действовать на временной основе до дня публикации итогового доклада миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами, в соответствии с установленной практикой БДИПЧ ОБСЕ, о соответствии в целом внеочередных местных выборов стандартам ОБСЕ и международным стандартам для демократических выборов, а также украинскому законодательству, в котором дает ответ на вопрос, согласованный в "нормандском формате", утвержденный ТКГ и направленный Украиной в ее пригласительном письме и председательством ОБСЕ директору БДИПЧ. Настоящий закон продолжает действовать на постоянной основе, в случае, если в итоговом докладе БДИПЧ ОБСЕ будет сделан вывод в соответствии с установленной практикой БДИПЧ ОБСЕ, что внеочередные местные выборы в ОРДЛО были проведены в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинским законодательством, при ответе на вопрос, согласованный в „нормандском формате", утвержденный ТКГ и направленный Украиной в ее пригласительном письме и председательством ОБСЕ директору БДИПЧ».

Таким образом, как видно, «формула Штайнмайера» – это договоренности о том, как именно будет выполнен только один пункт Минских соглашений: о местных выборах и введении «особого статуса ОРДЛО».

«Закон об "особом статусе" Донбасса действует до 31 декабря 2019 года. Будет новый закон, который будет разрабатывать парламент. Текст "формулы Штайнмайера" будет имплементирован (проще говоря, вставлен, – авт.) в этот новый закон об "особом статусе" отдельных районов Донецкой и Луганской областей», – пояснил ситуацию президент Владимир Зеленский.

Все равно есть «но»

Правда он тут же оговорился, что выборы на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей не будут проводиться, пока там будут находиться военные России.

«Мы никогда не пойдем на то, чтобы проводить выборы, если там есть российские военные. Эти механизмы необходимо прописать. Это будет обговариваться, в частности, в рамках встречи в Нормандском формате», – добавил президент Украины.

По сути, речь идет об условиях, из-за которых «первый заход» на «формулу Штайнмайера» 18 сентября в Минске закончился ничем. Тогда Украина отказалась подписывать «формулу» и выдвинула ряд условий для ее реализации:

полное прекращение огня;

эффективный мониторинг СММ ОБСЕ на всей территории Украины;

вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;

разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;

организация работы украинского ЦИК, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;

возврат Украине контроля над участком украинско-российской границы в Донецкой и Луганской области.

Но некоторые эксперты сразу заметили противоречия в такой позиции. «Слова правильные. И предостережение правильные: «никаких войск во время выборов», "граница наша до выборов", "будем принимать новый закон об особом статусе в ходе широкого обсуждения". Но – все это, правильное, противоречит "Минским договоренностям". В них Порошенко записано другое: сначала выборы, а уже потом вывод войск и уже потом, на завершающем этапе, передача Украине контроля над своей границей. Поэтому переговоры в "Нормандской формате" будут чрезвычайно сложными», – заметил Анатолий Гриценко.

«Республики» вступают в игру?

А пока «дровишек в этот разгорающийся костер» подбросили представители «ДНР» и «ЛНР». Они сделали интересное совместное заявление по поводу случившегося.

«Украина… подписала, наконец, формулу Штайнмайера, гарантирующую Донбассу особый статус. Таким образом, она признает особое право народа Донбасса на самоопределение своей судьбы. Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель», – говорится в том заявлении.

Весьма примечательным является пассаж в заявлении по поводу тех самых местных выборов, о которых говорит «формула Штайнмайера» и из-за которых сломано так много «копий». В нем говорится, что не президенту Украины Владимиру Зеленскому решать, когда в республиках пройдут выборы и тем более диктовать условия для проведения этих выборов. А также содержится требование согласовать с ними новый закон об особом статусе Донбасса, анонсированный президентом.

В качестве «вишенки на торте» в заявлении звучит фраза: «Никакого контроля над границей киевская власть не получит». О-как. Примечательно, что это также противоречит Минским договоренностям.

Все это обещает весьма бурные, но, скорее всего, безрезультатные грядущие переговоры в Нормандском формате. Об том говорит очень многое. К примеру, слова главы парламентского Комитета по вопросам внешней политики Богдана Яременко о том, что Украина, согласовав «формулу Штайнмайера», «не уступает ничего, даже права по-своему трактовать Минские договоренности». Ничего не мешает делать что-то подобное и России, и «республикам».

Так что, в этом смысле на Донбассе в ближайшем будущем едва ли что-то кардинально изменится. Стороны по-прежнему явно не готовы…

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»

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