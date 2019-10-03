Резонансное дело: В Доброполье продолжается суд над участником НВФ «ДНР»

В Добропольском межрайонном суде (Донецкая обл.) судебное заседание по делу подозреваемого в терроризме – участника незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР» Александра Игнатишина перенесли из-за его болезни. Об этом в среду, 2 октября, на заседании заявила судья Василиса Любчик.

Мужчину подозревают в создании террористической группировки или террористической организации. Под зданием суда в день слушания собрались жители Доброполья, ветераны боевых действий на Донбассе и волонтеры, которые выступают против освобождения Игнатишина от уголовной ответственности.

Как отметил житель Доброполья Николай Стопаченко, он был на всех судебных заседаниях, первое из которых очень возмутило общественность. «Человека, который брал в руки оружие, был убийцей, они его (прокуратура, – прим. ред.) просто оправдали», – сказал он.

В среду, 2 октября, ни адвокат подозреваемого, ни сам подозреваемый в суд не явились.

«Посоветовавшись на месте, заслушав мнение прокурора, суд откладывает рассмотрение дела на 15 октября, на 9:00. Соответственно, судом будет сделан запрос в больницу, где находится Игнатишин, о состоянии его здоровья, и может ли он принимать участие в рассмотрении дела», – прокомментировала судья.

После заседания люди, которые собрались у здания суда, поехали в местную прокуратуру, чтобы встретится с прокурором, который 18 сентября в суде зачитал ходатайство об освобождении участника НВФ «ДНР» об освобождении его от уголовной ответственности. Прокурор к людям не вышел.

Ранее в прокуратуре Донецкой области сообщили, что в Доброполье 18 сентября в помещении суда напали на работника прокуратуры.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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