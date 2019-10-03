В Луганске сообщили, где искали взрывчатку

В неподконтрольном украинским властям Луганске 2 октября искали взрывчатку на двух объектах. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

«От оперативного дежурного МВД поступило сообщение о заминировании зданий ООО "Луганская кондитерская фабрика "Лаконд" и Луганской академии внутренних дел им. Э.А. Дидоренко», – уверяют в «ЛНР».

В «республике» добавляют, что помещения и прилегающую территорию обследовали взрывотехники, взрывоопасные предметы не выявлены.

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