В Луганске произошло ДТП со смертельным исходом

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Отмечается, что авария случилась 1 октября. «На ул. Победоносной г. Луганска гражданин 1952 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Aveo совершил наезд на двух пешеходов, которые вышли на проезжую часть», – говорится в сообщении.

«В результате ДТП в Луганскую республиканскую клиническую больницу госпитализированы: гражданин 1950 года рождения с травмами различной степени тяжести, и гражданка 1952 года рождения, которая от полученных телесных повреждений скончалась в реанимационном отделении. По данному факту проводится проверка», – заявили в «полиции».

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