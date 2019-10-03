«Умные» видеокамеры помогли найти водителя, сбившего женщину (Фото)

С помощью камер видеонаблюдения полицейские в Покровске (Донецкая обл.) за сутки разыскали водителя, который сбил женщину на велосипеде. Совершив наезд на женщину, водитель вызвал для пострадавшей «скорую помощь», а правоохранителям об аварии не сообщил и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.

Сообщение об аварии по ул. Защитников Украины, в результате которой пострадала женщина, поступило в полицию Покровска 24 сентября около 20:00.

Выехав на место происшествия, правоохранители установили, что 32-летняя местная жительница на велосипеде двигалась по улице, в попутном направлении двигался и легковой автомобиль, который сбил женщину. После вызова «скорой помощи» водитель автомобиля скрылся с места происшествия.

Полицейские начали поиски правонарушителя. Уже через сутки транспортное средство и водитель-беглец были разысканы с помощью «умных» камер видеонаблюдения. Выяснилось, что в день совершения ДТП за рулем автомобиля находился 35-летний местный житель.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

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