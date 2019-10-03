На Донетчине арестована женщина, заказавшая убийство мужа

На Донетчине подозреваемая в заказе убийства собственного мужа будет ожидать приговора суда под стражей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства, в среду, 2 октября, постановлением следственного судьи Жовтневого районного суда г. Мариуполя было удовлетворено ходатайство прокуратуры Донецкой области об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток 36-летней жительнице Волновахского района, которая подозревается в организации умышленного убийства из корыстных побуждений, на заказ, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Женщине инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ст. ст. 14 ч. 1, 27 ч. 3, 115 ч. 2 п. п. 6, 11, 12 Уголовного кодекса Украины.

«В начале сентября женщина, не желая делить в процессе развода с 38-летним мужчиной, который занимается ведением фермерского хозяйства, совместно нажитое имущество, предложила 40-летнему знакомому лишить его жизни за денежное вознаграждение», – сообщают в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что суд также вынес решение арестовать мужчину, который нанял человека для совершения этого заказного убийства. Досудебное расследование продолжается.

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