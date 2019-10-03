В «ДНР» показали, как выглядит Донецкий ботанический сад нынешней осенью (Видео)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди» в соцсетях, показал, как выглядит осенью Донецкий ботанический сад.

Мужчина посетил сад, заплатив за входной билет 30 руб. (грн по местному курсу на 3.10.2019).

Деревья – в ярких осенних красках. На аллеях гуляют и фотографируются немногочисленные посетители сада, в том числе с маленькими детьми. Также «Стиг Барди» посетил открытый в 2018 году экспозиционный участок – Японский сад.

Дончанин побывал и в крытых оранжереях – там растения остаются зелеными, это тропические и субтропические виды. Многие из них цветут.

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