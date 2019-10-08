Представьте, сколько людей было раньше: В Донецке показали рынок «Мотодром» (Фото, видео)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», показал, как осенью нынешнего года выглядит рынок «Мотодром», расположенный по пр. Павших Коммунаров в Калининском районе города.

«По поводу Мотодрома. Раньше, лет 10 назад, этот рынок, вещевой и радиорынок, пользовался спросом у дончан. Сейчас этот рынок работает, но не на полную мощность», – сообщил «Виконста».

По его словам, рынок работает ежедневно, кроме понедельника. Дончанин отметил, что практически весь радиорынок закрыт, работают лишь несколько торговых точек. «Представьте, какое количество людей было раньше… Наверное, 20% от всех торговых точек работают, может даже меньше», – прокомментировал «Виконста».

По словам дончанина, в продаже сейчас – компьютеры, планшеты, зарядки, наушники, переноски, радиодетали, оборудование для видеонаблюдения, видеорегистраторы, флешки, фонарики, лампочки.

Также работают торговые точки по продаже одежды.

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