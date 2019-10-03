Без плана «Б»: Лавров заявил, что компромисс по Донбассу уже есть

Урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе может строиться только на основе Минских соглашений, а формула Штайнмайера – это компромисс. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает МИД РФ.

«Плана "Б" быть не может. Минские соглашения – это база, на которой должно все выстраиваться. Если уже быть конкретным, то "формула Штайнмайера" – это уже компромисс по сравнению с изначальным текстом Минских соглашений, одобренным Советом безопасности ООН. Изначальный текст предполагал: сначала закон об особом статусе и фиксация его в Конституции, а потом проведение выборов», – сказал он.

«То есть закон будет принят и вступит в силу на временной основе в день выборов, когда закроются участки, а на постоянной основе – когда ОБСЕ подтвердит в своем окончательном докладе, что выборы были честными и справедливыми. Это уже компромисс и уступка. Поэтому никаких отходов от базовых принципов Минских соглашений, включая амнистию, особый статус, закрепленный в Конституции, разведение сил и средств, полное возобновление экономических связей, снятие блокады, которая полностью противоречила Минским соглашениям. Это все остается неизменным, без этого ничего не получится», – заявил Лавров.

Глава МИД РФ ответил и на вопрос о сроках встречи в Нормандском формате: «Это решать президентам».

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: