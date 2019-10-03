Сводка из зоны ООС за 2 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 30 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате обстрела со стороны НВФ один военнослужащий из состава Объединенных сил был ранен. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

вблизи Павлополя – из ручных противотанковых гранатометов, стрелкового оружия, а также с применением БПЛА с подвесом для сброса гранатометным выстрелов;

неподалеку Новотроицкого – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Авдеевки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Водяного – из минометов калибром 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Николаевки – из автоматического гранатомета;

неподалеку Новогнатовки – из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Новогригорьевки – из противотанкового ракетного комплекса, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

неподалеку Верхнеторецкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Зайцево – из ручного противотанкового гранатомета;

вблизи Катериновки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Пивденного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Новолуганского – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Золотого – из миномета калибром 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Новгородского – из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

неподалеку Троицкого – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

вблизи Кряковки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку хутора Вольный (Золотое-4) – из миномета калибром 82 мм, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Луганского – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ 10 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

неподалеку Новогнатовки – из автоматического гранатомета;

вблизи Новотроицкого – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Водяного – из стрелкового оружия;

вблизи Березового – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Павлополя – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

неподалеку Луганского – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм и станкового противотанкового гранатомета;

вблизи Новолуганского – из минометов калибром 82 мм и гранатометов различных систем.

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за минувшие сутки 20 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 142 единицы. Обстрелам подверглись Докучаевск; село Спартак, поселки Александровка и шахты "Трудовская" на окраинах Донецка; горловские поселки шахты им. Гагарина, Доломитное, Зайцево; села Белая Каменка, Безыменное, Дзержинское (после переименования – Азов, – ред.), Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.) и Саханка. При обстрелах применялись артиллерия калибром 122 мм, минометы калибрами 120 и 82 мм, вооружение БТР/БМП, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

Также в «ДНР» уверяют, что «в результате обстрелов в Докучаевске поврежден дом по ул. Ленина».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы Славяносербска и Первомайска. Огонь велся из противотанковых ракетных комплексов, минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых гранатометов (СПГ) и автоматических станковых гранатометов (АГС)».

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