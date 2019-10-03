«В Еленовке ***а полная»: Ситуация в пунктах пропуска утром 3 октября

Сегодня утром, 3 октября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 2 октября линию разграничения через КПВВ пересекли 38,8 тыс. человек и 4,4 тыс. транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 9335 человек и 1095 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 7770 человек и 1340 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 7320 человек и 1335 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 3010 человек и 700 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 11370 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 310 транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 30/40;
- КПВВ «Марьинка» – 20/70;
- КПВВ «Новотроицкое» – 40/70;
- КПВВ «Гнутово» – 20/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Юлия: «8:30. Папа на "Каргилле" встал в общую, около 7 утра на спуске с моста. Пока движется слабо»;
- Анюта: «8:52. В Курахово в сторону Донецка общей до 30 машин, льготы около 15».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- «Wild»: «7:47. В Еленовке ***а полная»;
- Stanislav: «8:01. А поточнее»;
- Дмитрий: «8:24. Сразу продвинулись хорошо, а потом как стали и в течение двух часов была одна протяжка на пару машин».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
- Ольга: «8:46. В Гнутово заехали в 7:00 проехали в 8:15, протяжка каждые 15 минут, очередь была машин 40, двигается быстро».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
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