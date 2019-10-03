Красный Крест направил на неподконтрольный Донбасс более 200 тонн гумпомощи

Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса более 200 тонн гуманитарной помощи. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" ко временно оккупированной территории Украины проследовали 12 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлены продуктовые наборы и строительные материалы весом 203,43 тонны», – сказано в сообщении.

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