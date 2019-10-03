Разведение войск: Какая обстановка в прифронтовом Золотом

В прифронтовом г. Золотое (Луганская обл.) к разведению сил и средств, о котором договорились в Минске, местные жители относятся по-разному. Но и пограничники, и гражданское население надеются на прекращение огня и на то, что заработает контрольно-пропускной пункт въезда / выезда (КПВВ) «Золотое».

Со стороны подконтрольной украинским властям территории Луганщины КПВВ «Золотое» работает с марта 2016 года, но его открытие блокируется со стороны «ЛНР».

«В случае, если разведение сил даст результат относительно открытия КПВВ для пересечения линии разграничения, у нас уже все готово с 2016 года, чтобы по установленному порядку осуществлять регистрацию лиц и транспортных средств, которые будут пересекать линию разграничения на этом КПВВ», – комментирует пресс-офицер Лисичанского пограничного отряда Неля Доценко.

По словам военнослужащего ВСУ Максима, пока в прифронтовом Золотом обстановка «стабильно нестабильная». «Враг своими постоянными провокационными обстрелами провоцирует нас на огонь в ответ. Нет ничего крупного – стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы, РПГ, АГС. В последнее время так», – говорит он.

«В последнее время были попытки прорыва мелкими группами по 2-3 человека. Как правило, "работают" с посадок и уходят», – добавил украинский военный.

Ранее сообщалось, что разведение сил и средств в Петровском (Донецкая обл.) и Золотом (Луганская обл.) начнется 7 октября.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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