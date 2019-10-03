Освобожденным украинским морякам вручили сертификаты на квартиры (Фото)

В Одессе в среду, 2 октября, в одном из отелей состоялась церемония вручения сертификатов на двухкомнатные квартиры 24 освобожденным военнопленным морякам. Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
«Перед вручением сертификатов были представлены квартиры, которые расположены в новостройке с налаженной инфраструктурой», – написала она.
Фото: Facebook / Людмила Денисова
Фото: Facebook / Людмила Денисова
Как сообщалось ранее, 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на Родину.
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