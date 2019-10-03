В Верховной Раде ждут пояснений по Донбассу от главы МИД и начальника Генштаба ВСУ

В Верховной Раде ждут пояснений по Донбассу от главы МИД Вадима Пристайко и начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 3 октября, с трибуны парламента заявила народный депутат Украины и экс-представитель Украины в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ирина Геращенко.

«Именно Верховная Рада Украины определяет векторы внешней и внутренней политики Украины», – подчеркнула она.

Нардеп отметила, что в свете последних событий в процессе переговоров по Донбассу в среду, 2 октября, была проведена встреча президента Украины Владимира Зеленского с главами парламентских фракций, на которой обсуждалась «формула Штайнмайера».

«Сейчас наша главная задача – не дать Украине попасть в ловушку Кремля. План Штайнмаейра, который все прочитали, где нет ни слова о безопасности, и есть ловушка», – уверена она.

Парламентарий от имени двух фракций – «Европейская солидарность» и «Голос» потребовала, чтобы в Верховной Раде с пояснениями о внешней политике и «формуле Штайнмайера» выступил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак разъяснил бы ситуацию с вопросами безопасности на Донбассе и с разведением сил и средств.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: