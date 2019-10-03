На Донетчине и Луганщине курсируют бесплатные автобусы

На Донбассе продолжает свою работу социальный транспорт в рамках проекта благотворительной организации «АДРА Украина» (ADRA Ukraine). Об этом сегодня, 3 октября, на своей странице в Facebook сообщает благотворительная организация.

В частности, в октябре бесплатные автобусы будут курсировать в Донецкой области по маршрутам: Пески 2 – Бахмут – Пески 2 (один раз в месяц); Тарамчук – Парасковеевка – Марьинка – Курахово – Тарамчук (дважды в месяц); Славное – Марьинка – Курахово – Славное (дважды в месяц); Лебединское – Мариуполь – Лебединское (дважды в месяц); Бердянск – Мариуполь – Бердянск (дважды в месяц); Черненко – Мариуполь – Черненко (один раз в месяц); Новогоригорьевка – Волноваха – Новогригорьевка (один раз в месяц).

В Луганской области автобусы будут курсировать по маршрутам: Сизое – Болотенное – Станица Луганская – Сизое (один раз в месяц); Лобачево – Счастье – Лобачево (один раз в месяц); Лопаскино – Новойдар – Лопаскино (один раз в месяц); Золотое 3 – Попасная – Золотое 3 (1 раз в неделю, по запросу Попаснянского районного центра социальной реабилитации детей-инвалидов «Аист»).

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