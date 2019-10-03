В «ДНР» мужчину приговорили к 30 годам лишения свободы за «терроризм»

«Верховный суд ДНР» приговорил мужчину к 30 годам лишения свободы «за террористическую деятельность», «приговор» вступил в силу. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры».

«Судом установлено, что мужчина, пройдя обучение в 30 ОМБ ВСУ в учебном центре военного полигона "Гончаровский" (Черниговская область, Украина) и приобретя знания и практические навыки механика-водителя боевой разведывательной машины, подписал контракт на прохождение воинской службы в зоне боевых действий, прибыл на временно оккупированную территорию ДНР и принял участие в боевых действиях», – уверяют в «ДНР».

«При этом водитель-механик БРМ-1К второго батальона 4 роты 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ, применяя на практике полученную специализированную военную подготовку, принимал участие в обстрелах г. Докучаевска из артиллерийского, минометного и стрелкового вооружения», – добавляют в «республике».

Там также утверждают, что мужчина «совершал иные действия, направленные на насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя ДНР, в том числе сбор разведданных о местах расположения предприятий, объектов связи и жизнеобеспечения населения, а также боевой техники с целью последующего совершения диверсий».

В «ДНР» заявляют, что мужчину приговорили к 30 годам лишения свободы.

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