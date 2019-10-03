Америка заинтересована в урегулировании конфликта на Донбассе, – посол США

До инцидента в Керченском проливе, когда были взяты в плен украинские моряки, у США и России были «большие планы» о двустороннем развитии отношений, но все изменилось. Об этом в интервью российскому изданию «Коммерсант» заявил посол США в России Джон Хантсман, который завершает свою работу в РФ.

По его словам, рассматривался вариант, что президент РФ Владимир Путин в первой половине 2019 года посетит Вашингтон, а затем во второй половине года Дональд Трамп нанесет ответный визит, но из-за ситуации с украинскими моряками все отменилось.

«Я не буду вдаваться в детали, но у нас были большие планы», – говорит Хантсман.

Несмотря на то, что украинские моряки уже вернулись на Родину, США продолжают следить за развитием ситуации на Донбассе и в Украине в целом.

«Что не отпало, так это вопрос Украины в целом. Сейчас для нас открываются новые возможности для переговоров в Нормандском формате и прогресса в выполнении Минских договоренностей. Мы по-прежнему считаем это важным. И я знаю, что немцы и французы, которые участвуют в консультациях "нормандской четверки" тоже активно добиваются этого. У президентов Путина и Зеленского состоялись позитивные переговоры. Моряки были отпущены, заключенные были отпущены. То есть сейчас важное окно возможностей. И этот шанс нельзя упускать», – считает дипломат.

«Это важнейшее условие нормализации наших (США и РФ, – прим. ред.) отношений. Я об этом говорю вот уже два года. Но мы не видели никакого прогресса вплоть до недавнего времени», – продолжил посол США.

Он отметил, что смена власти в Украине придает ему «определенную надежду, что могут быть предприняты дополнительные шаги в рамках выполнения Минских соглашений» и переговоров в Нормандском формате.

Комментируя возможное участие США в Нормандском формате Джон Хантсман заявил следующее: «Соединенные Штаты всегда готовы вносить вклад в общее дело. Но эти вопросы стоит рассматривать позже. Сейчас идет определенный процесс и его надо поддержать. Не время спекулировать о том, кто куда может войти или выйти. Есть процесс. Есть договоренности, которые необходимо выполнять. США в любом случае являются заинтересованной стороной – и не важно, мы внутри [процесса] или где-то рядом. Мы всегда защищали и будем защищать международное право и территориальную целостность».

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